Las dos CTA marcharán este martes a Plaza de Mayo contra el ajuste del Gobierno nacional

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma convocaron a una movilización en rechazo a las políticas económicas de Javier Milei.

Hoy 07:46

La CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma se movilizarán este martes hacia Plaza de Mayo en el marco de una nueva convocatoria contra el Gobierno nacional y el plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei.

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La medida fue confirmada por los secretarios generales Hugo “Cachorro” Godoy y Hugo Yasky, quienes llamaron a participar de la Jornada Nacional de Protesta. La movilización también coincidirá con el cierre de la “Semana de ayuno para el despertar de las conciencias”, impulsada por la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común junto a Adolfo Pérez Esquivel.

Entre las principales demandas de las centrales gremiales se encuentra la derogación de la Ley de Modernización Laboral, el aumento de salarios y jubilaciones para alcanzar haberes “dignos”, la denuncia del hambre en la Argentina y el rechazo a los recortes en áreas sensibles como salud y educación.

En la Ciudad de Buenos Aires, la concentración está prevista desde las 13, en la intersección de Piedras y Avenida de Mayo. Desde allí, las organizaciones marcharán hacia la zona de Casa Rosada, donde finalizará la jornada de ayuno.

Además, está previsto un acto de cierre unitario frente al Ministerio de Economía, donde las organizaciones expresarán su rechazo a lo que definieron como “políticas de ajuste y entrega” del Gobierno nacional.

La protesta contará también con la participación de movimientos sociales y gremios universitarios, que llevarán adelante distintas medidas en rechazo a la política económica de la gestión libertaria.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular impulsan asambleas para reclamar por el salario social, la asistencia a comedores y merenderos, el apoyo a unidades productivas y la reactivación de obras de infraestructura en barrios populares.

En paralelo, sindicatos universitarios realizarán una convocatoria frente a la Corte Suprema de Justicia, con clases públicas en la plaza de Tribunales, para reclamar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada se enmarca en una serie de reclamos sindicales, sociales y universitarios contra las medidas del Gobierno nacional, con eje en la situación salarial, el ajuste presupuestario y el impacto de las políticas económicas en los sectores más vulnerables.