Buscan a una adolescente de 15 años en Córdoba: “Salió del colegio y su celular se apagó”

El abogado de la familia brindó detalles sobre las últimas horas de Luciana Aylén Barrios Alarcón. La joven fue vista por última vez el lunes al mediodía y continúa siendo intensamente buscada.

Hoy 09:17

La desaparición de Luciana Aylén Barrios Alarcón, una adolescente de Colonia Caroya, Córdoba, mantiene en vilo a su familia mientras continúa la búsqueda.

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Según indicó el abogado Luis Gutiérrez, la joven “salió del colegio y su celular se apagó”.

Gutiérrez remarcó que desde ese momento no se logró reconstruir su paradero. Las novedades son pocas, según detalló, y la familia atraviesa horas de profunda angustia: “Hay varias líneas de investigación”.

De acuerdo a los primeros datos de la investigación, este lunes Luciana asistió con normalidad a clases y fue vista por última vez por sus compañeros al momento de retirarse. “Habitualmente la pasaba a buscar su mamá”, indicó Gutiérrez, aunque aclaró que es una rutina que ahora está bajo análisis.

En ese sentido, los investigadores buscan determinar si la mujer estuvo en la puerta del colegio ese día. Además, se están revisando distintas cámaras de seguridad de la zona para reconstruir los movimientos de la adolescente tras la salida.

“El caso tiene varias líneas de investigación. Se está haciendo un peinado en distintas zonas y todo está bajo secreto de sumario”, explicó Gutiérrez. También destacó que el fiscal de la causa mantiene contacto permanente con la familia y con la representación legal.

Mientras tanto, continúa el despliegue de operativos en distintos puntos, en un trabajo que se llevó adelante “de manera rápida y eficiente”, según el abogado.

El operativo incluye 90 efectivos policiales, 25 móviles y un helicóptero, que realizan rastrillajes en distintos sectores de la zona y áreas cercanas. Los procedimientos se desarrollan bajo la coordinación del fiscal Guillermo Monti, quien encabeza la investigación.

La Policía difundió las características físicas de Luciana para facilitar su identificación.

La adolescente tiene contextura delgada, tez trigueña, cabello largo negro y una altura aproximada de 1,60 metros.

Al momento de ser vista por última vez vestía jeans azules, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La imagen de la joven fue distribuida entre las distintas fuerzas de seguridad y difundida a través de canales oficiales para ampliar la búsqueda.

Tanto el Ministerio de Seguridad como la Policía de Córdoba solicitaron la colaboración de la comunidad para obtener información que permita localizar a la adolescente.

Quienes puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse con la Comisaría de Colonia Caroya al teléfono 351-3951364, llamar al 911 o acercarse a la dependencia policial más cercana.

Los investigadores remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede resultar clave para avanzar en la búsqueda de Luciana y esclarecer qué ocurrió tras su salida de la escuela.