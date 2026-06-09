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SANTIAGO DEL ESTERO | 09 JUN 2026 | 19º
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Locales

Humanidades homenajeó a periodistas y destacó su rol en el vínculo con la comunidad

La Facultad de la UNSE realizó un desayuno con trabajadores de prensa en el marco del Día del Periodista y valoró su aporte en la difusión de las actividades académicas.

Hoy 15:56
Humanidades

En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) llevó a cabo el tradicional desayuno de camaradería junto a trabajadores de prensa de distintos medios de comunicación de la provincia.

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El encuentro tuvo como objetivo reconocer la labor que desarrollan diariamente los periodistas en la difusión de las actividades académicas, científicas y de extensión que impulsa la institución, fortaleciendo así el vínculo entre la universidad y la comunidad.

La actividad estuvo encabezada por la decana Sandra Moreira y la vicedecana Carla Ferreyra, quienes estuvieron acompañadas por el rector de la UNSE, Marcelino Ledesma. Durante la jornada, las autoridades agradecieron el acompañamiento permanente de los medios de comunicación y destacaron la importancia de su tarea en la construcción de una sociedad informada.

En sus palabras de bienvenida, Moreira subrayó que este encuentro ya forma parte de las tradiciones institucionales de la facultad y constituye un espacio de intercambio y reconocimiento mutuo. Asimismo, remarcó el rol fundamental de la comunicación en la vida universitaria, no solo para visibilizar las acciones que se desarrollan, sino también para acercar el conocimiento a la sociedad.

Por su parte, Ledesma destacó la importancia del periodismo en contextos sociales complejos, señalando que las universidades y los medios comparten la responsabilidad de promover el pensamiento crítico y el acceso a la información.

El encuentro se desarrolló en un clima de cordialidad y permitió afianzar los lazos entre la comunidad universitaria y los trabajadores de prensa, en una fecha que invita a reflexionar sobre el valor del periodismo en la vida democrática.

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