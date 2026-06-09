Trump prometió represalias contra Irán tras el derribo de un helicóptero Apache en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos aseguró que responderá al ataque luego de que una aeronave militar fuera abatida durante una misión de patrullaje.

Hoy 16:52

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que tomará represalias contra Irán después de que un helicóptero militar estadounidense fue derribado durante una misión de patrullaje en el estrecho de Ormuz. Aunque los dos tripulantes lograron sobrevivir y fueron rescatados horas después, el mandatario dejó claro que Washington considera el incidente una agresión que requiere una respuesta.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario informó que había sido notificado por las Fuerzas Armadas sobre la pérdida de un helicóptero AH-64 Apache mientras realizaba operaciones en una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta.

“Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz”, escribió Trump.

El presidente añadió que los dos pilotos involucrados en el incidente resultaron ilesos, pero sostuvo que el hecho no quedará sin consecuencias. “Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque”, afirmó.

Horas antes, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente, había confirmado que un helicóptero Apache se precipitó cerca del litoral de Omán.

Según el organismo, efectivos estadounidenses localizaron y evacuaron a los dos militares que viajaban a bordo. El rescate se completó aproximadamente dos horas después del incidente.

“Los soldados fueron rescatados a salvo en unas dos horas y están en condición estable”, indicó el comando militar.

CENTCOM explicó además que en la operación participó un dron naval de superficie, utilizado para apoyar las tareas de búsqueda y recuperación de la tripulación.

El organismo no había precisado inicialmente si la caída obedecía a una falla técnica o a una acción hostil. Sin embargo, las declaraciones posteriores de Trump atribuyeron directamente el derribo a Irán.

El AH-64 Apache es uno de los principales helicópteros de combate del Ejército estadounidense. Diseñado para operaciones ofensivas y de apoyo aéreo cercano, está equipado con cañones automáticos, sistemas de guía avanzada y misiles de precisión.

La pérdida de esta aeronave representa además el segundo caso confirmado durante la actual crisis regional en el que Estados Unidos pierde una aeronave tripulada. En abril, Washington informó el derribo de un avión de combate F-15 durante las hostilidades relacionadas con la guerra en Medio Oriente.