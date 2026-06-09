Diego Lugano redobló la apuesta por las estrellas de Uruguay: “Tenemos cuatro o cinco Mundiales”

El histórico defensor uruguayo se metió en la polémica por el escudo de la Celeste y aseguró que incluso podría sumarse una estrella más por el Mundialito de 1980-81.

Hoy 17:26

El ex defensor Diego Lugano volvió a encender la polémica por las estrellas que luce Uruguay en su escudo. El histórico capitán de la Celeste defendió los cuatro títulos que se adjudica su selección y fue más allá: aseguró que incluso podría agregarse una quinta estrella.

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Durante una entrevista televisiva, Lugano se refirió al debate histórico sobre las conquistas uruguayas y dejó una frase que rápidamente generó repercusión. “La duda es si tenemos cuatro o cinco Mundiales. No sé quién lo discute”, expresó.

Uruguay cuenta oficialmente en su escudo con cuatro estrellas. Dos corresponden a los Mundiales de 1930 y 1950, mientras que las otras dos hacen referencia a las medallas de oro obtenidas en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928.

Justamente allí aparece la polémica. La postura uruguaya se sostiene en que aquellos torneos olímpicos de fútbol fueron organizados por la FIFA y son considerados por la Celeste como competencias equivalentes a campeonatos mundiales.

Sin embargo, Lugano redobló la apuesta y mencionó una posible quinta estrella por el llamado Mundialito, disputado entre fines de 1980 y comienzos de 1981.

Se trató de la Copa de Oro de Campeones Mundiales, un torneo que reunió a cinco selecciones campeonas del mundo: Alemania, Argentina, Brasil, Italia y Uruguay. También participó Países Bajos, que reemplazó a Inglaterra, ausente por encontrarse en plena temporada.

Aquel certamen quedó en manos de Uruguay, que venció 2-1 a Brasil en la final y sumó otro título de peso en su historia.

Sobre esa competición, Lugano fue contundente: “El Mundialito de 1980-81 fue la Copa del Mundo más importante que se ha jugado”.

Con sus declaraciones, el ex capitán volvió a poner sobre la mesa una discusión histórica del fútbol sudamericano y alimentó el orgullo uruguayo en torno a una de las selecciones más tradicionales del mundo.