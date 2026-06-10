El clima en Añatuya: precipitaciones y temperaturas frescas para este Miércoles 10 de junio de 2026

Cobertura especial
Mundial 2026
Los añatuyenses experimentan un clima inestable con lluvias irregulares en las cercanías. Las temperaturas se mantendrán frescas durante los próximos días.
En el día de hoy, los habitantes de Añatuya se ven afectados por una lluvia irregular en las cercanías, lo que genera un ambiente fresco y húmedo. La temperatura actual es de 14.9 °C, aunque la sensación térmica se siente considerablemente más baja, alrededor de 8.3 °C.
De acuerdo con los pronósticos, el clima para este Miércoles 10 de junio de 2026 se presentará nublado, con una mínima de 14.8 °C y una máxima de 19.6 °C. Los añatuyenses deberán estar preparados para un día fresco y posiblemente lluvioso.
El jueves 11 de junio, se anticipa que las condiciones se mantendrán inestables, con lluvias irregulares en las cercanías. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11.3 °C y una máxima de 14.4 °C, lo que indicará un descenso notable en la sensación térmica.
El viernes 12 de junio, la situación climática cambiará ligeramente, ya que se espera neblina durante la mañana. A pesar de la neblina, las temperaturas podrán llegar hasta 20.4 °C en horas de la tarde, aunque comenzarán en un mínimo de 9.5 °C.
En resumen, el clima en Añatuya para hoy se caracteriza por lluvias y frescura. Se prevé que la temperatura mínima sea de 14.8 °C y la máxima alcance los 19.6 °C, mientras que la humedad se mantiene alta, en torno al 79%.