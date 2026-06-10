Hallaron muerta a una joven de 15 años que había acusado a un hombre de abuso sexual

La joven fue encontrada sin vida por su madre en una vivienda de Melchor Romero. La Justicia investiga las circunstancias del hecho mientras continúa en trámite la causa por abuso sexual que había denunciado contra un hombre que permanece en libertad.

Hoy 19:23

Una adolescente de 15 años fue hallada muerta en su vivienda de la localidad de Melchor Romero, en el partido bonaerense de La Plata. La víctima fue identificada como Zahiara Jazmín Quispe y, según las primeras actuaciones, los investigadores manejan la hipótesis de un suicidio, aunque aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

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Según informaron fuentes policiales y judiciales, fue la madre de la menor quien encontró el cuerpo en el domicilio familiar. La mujer relató que en los últimos tiempos había observado a su hija atravesando un complejo cuadro emocional, que describió como preocupante y depresivo.

La adolescente había denunciado haber sido víctima de abuso sexual en una causa que se tramita en el partido de Florencio Varela. El acusado fue identificado como Raúl Ojeda y, de acuerdo con la información difundida por fuentes judiciales, continúa en libertad mientras avanza la investigación.

El expediente por presunta corrupción y abuso sexual de menores se encuentra radicado en la Fiscalía N° 8 de Florencio Varela, a cargo de la fiscal Alejandra Ruggeri. En paralelo, tras el hallazgo de la joven, se inició una causa por averiguación de causales de muerte en la Fiscalía N° 6 de La Plata, encabezada por el fiscal Patricio Barraza.

Voceros judiciales señalaron que durante las primeras pericias no se detectaron accesos forzados ni faltantes de elementos de valor en la vivienda. Por ese motivo, los investigadores continúan reuniendo pruebas y testimonios para reconstruir las últimas horas de la adolescente y esclarecer las circunstancias del hecho.

Zahiara asistía a la Escuela de Enseñanza Secundaria N° 22, ubicada en la zona de 520 y 138 bis. La noticia generó una profunda conmoción entre compañeros, docentes y familiares, por lo que la institución educativa decidió suspender las actividades y decretar una jornada de duelo.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la comunidad educativa expresó sus condolencias a la familia de la adolescente y manifestó su acompañamiento en este difícil momento, mientras la Justicia continúa con las investigaciones tanto por su fallecimiento como por la denuncia de abuso sexual que había realizado la joven.