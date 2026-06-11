Canadá y Bosnia abren su camino en el Mundial 2026 con un duelo clave en Toronto

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Ambos seleccionados buscarán arrancar con una victoria que los acerque a la clasificación a la siguiente instancia. Duelo válido por la primera fecha del Grupo B.
Canadá y Bosnia jugarán este viernes desde las 16:00 en el Toronto Stadium, por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro marcará el debut de ambos equipos en la máxima cita del fútbol y será fundamental para comenzar con el pie derecho en la fase de grupos.
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El conjunto dirigido por Jesse Marsch llega con la ilusión de aprovechar la localía y el apoyo de su público para dar un paso importante rumbo a los 16avos de final. En sus últimas presentaciones amistosas, los canadienses vencieron por 2-0 a Uzbekistán e igualaron 1-1 frente a Irlanda, resultados que alimentan la confianza de cara al estreno mundialista.
Por su parte, Bosnia, conducida por Sergej Barbarez, logró su clasificación tras superar el repechaje de la UEFA y sueña con avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. En la antesala del torneo empató 0-0 con Macedonia del Norte y 1-1 ante Panamá, mostrando una estructura sólida y competitiva.
Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin.
DT: Jesse Marsch.
Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Amar Memić; Ermedin Demirović y Edin Džeko.
DT: Sergej Barbarez.