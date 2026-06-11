Canadá y Bosnia abren su camino en el Mundial 2026 con un duelo clave en Toronto

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 12º
Mundial 2026
Final Grupo A
Corea del Sur 2
Republica Checa 1
Finalizado
Final Grupo A
México 2
Sudáfrica 0
Finalizado
16:00 Grupo B
Canadá -
Bosnia Herzegovina -
12 / 06 / 2026
22:00 Grupo D
Estados Unidos -
Paraguay -
12 / 06 / 2026
16:00 Grupo B
Qatar -
Suiza -
13 / 06 / 2026
19:00 Grupo C
Brasil -
Marruecos -
13 / 06 / 2026
11 / 06 / 2026 Final Grupo A
México
2 - 0
Sudáfrica
11 / 06 / 2026 Final Grupo A
Corea del Sur
2 - 1
Republica Checa
12 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Canadá
vs
Bosnia Herzegovina
12 / 06 / 2026 22:00 Grupo D
Estados Unidos
vs
Paraguay
13 / 06 / 2026 16:00 Grupo B
Qatar
vs
Suiza
13 / 06 / 2026 19:00 Grupo C
Brasil
vs
Marruecos
13 / 06 / 2026 22:00 Grupo C
Haití
vs
Escocia
14 / 06 / 2026 01:00 Grupo D
Australia
vs
Turquía
14 / 06 / 2026 14:00 Grupo E
Alemania
vs
Curazao
14 / 06 / 2026 17:00 Grupo F
Países Bajos
vs
Japón
14 / 06 / 2026 20:00 Grupo E
Costa de Marfil
vs
Ecuador
14 / 06 / 2026 23:00 Grupo F
Suecia
vs
Túnez
15 / 06 / 2026 13:00 Grupo H
España
vs
Cabo Verde
15 / 06 / 2026 16:00 Grupo G
Bélgica
vs
Egipto
15 / 06 / 2026 19:00 Grupo H
Arabia Saudita
vs
Uruguay
15 / 06 / 2026 22:00 Grupo G
Irán
vs
Nueva Zelanda

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Corea del Sur 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Republica Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Sudáfrica 1 0 0 1 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Canadá y Bosnia abren su camino en el Mundial 2026 con un duelo clave en Toronto

Ambos seleccionados buscarán arrancar con una victoria que los acerque a la clasificación a la siguiente instancia. Duelo válido por la primera fecha del Grupo B.

Hoy 07:03

Canadá y Bosnia jugarán este viernes desde las 16:00 en el Toronto Stadium, por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. El encuentro marcará el debut de ambos equipos en la máxima cita del fútbol y será fundamental para comenzar con el pie derecho en la fase de grupos.

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El conjunto dirigido por Jesse Marsch llega con la ilusión de aprovechar la localía y el apoyo de su público para dar un paso importante rumbo a los 16avos de final. En sus últimas presentaciones amistosas, los canadienses vencieron por 2-0 a Uzbekistán e igualaron 1-1 frente a Irlanda, resultados que alimentan la confianza de cara al estreno mundialista.

Por su parte, Bosnia, conducida por Sergej Barbarez, logró su clasificación tras superar el repechaje de la UEFA y sueña con avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de una Copa del Mundo. En la antesala del torneo empató 0-0 con Macedonia del Norte y 1-1 ante Panamá, mostrando una estructura sólida y competitiva.

Probable formación de Canadá

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Liam Millar, Tajon Buchanan; Jonathan David y Cyle Larin.
DT: Jesse Marsch.

Probable formación de Bosnia

Nikola Vasilj; Amar Dedić, Nikola Katić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac; Esmir Bajraktarević, Benjamin Tahirović, Ivan Šunjić, Amar Memić; Ermedin Demirović y Edin Džeko.
DT: Sergej Barbarez.

Datos del partido

  • Partido: Canadá vs. Bosnia
  • Competencia: Mundial 2026
  • Fecha: Viernes
  • Hora: 16:00
  • Estadio: Toronto Stadium
  • TV: D Sports
  • Árbitro: Facundo Tello
  • VAR: Hernán Mastrangelo.

TEMAS Mundial 2026
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