Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 12º
X
Somos Deporte

Vélez de San Ramón e Instituto Santiago abren la novena fecha de la Liga Santiagueña

El encuentro se disputará desde las 16 con presencia exclusiva de público local.

Hoy 07:00

La acción en la Liga Santiagueña de Fútbol comenzará este viernes desde las 16 con el enfrentamiento entre Vélez de San Ramón e Instituto Santiago, en un duelo que marcará el inicio de una nueva fecha del certamen. El encuentro se disputará con presencia exclusiva de público local.

El domingo será el día con mayor actividad, ya que se jugarán cuatro encuentros de manera simultánea. Uno de los partidos destacados será el clásico entre Independiente de Beltrán y Independiente de Fernández, mientras que también se enfrentarán Unión de Beltrán ante Atlético Forres, Central Argentino frente a Banfield y Sportivo Fernández contra Defensores de Forres. Todos los cotejos comenzarán a las 16 y contarán únicamente con público local.

La fecha continuará el lunes con dos compromisos de gran interés. Villa Unión recibirá a Sarmiento de La Banda, mientras que Estudiantes será local frente a Güemes, ambos encuentros programados para las 16. Estos partidos pueden resultar determinantes en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia del campeonato.

El cierre de la novena fecha llegará el miércoles. A las 14, Comercio Central Unidos se medirá con Yanda, mientras que desde las 16, Mitre enfrentará a Unión Santiago en un partido que se disputará a puertas cerradas.

Así se jugará la novena fecha

Viernes 12 de junio

  • 16.00: Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago.
  • Público local.

Domingo 14 de junio

  • 16.00: Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández.
  • Público local.
  • 16.00: Unión de Beltrán vs. Atlético Forres.
  • Público local.
  • 16.00: Central Argentino vs. Banfield.
  • Público local.
  • 16.00: Sportivo Fernández vs. Defensores de Forres.
  • Público local.

Lunes 15 de junio

  • 16.00: Villa Unión vs. Sarmiento de La Banda.
  • Público local.
  • 16.00: Estudiantes vs. Güemes.
  • Público local.

Miércoles 17 de junio

  • 14.00: Comercio Central Unidos vs. Yanda.
  • Público local.
  • 16.00: Mitre vs. Unión Santiago.
  • A puertas cerradas.

TEMAS Instituto Deportivo Santiago Club Atlético Vélez de San Ramón Liga Santiagueña de Fútbol
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Desarticularon un punto de venta de drogas y detuvieron a un hombre
  2. 2. "Se acostó a dormir mientras mi hermano estaba muerto al lado": el doloroso pedido de justicia de la familia de Ramón Roldán
  3. 3. La oposición pidió una sesión especial en Diputados para interpelar a Manuel Adorni
  4. 4. Reclusos y policías recaudaron más de $40 millones por extorsiones a usuarios de páginas eróticas
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 12 de junio: cielo mayormente nublado y una máxima de 19°C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT