Vélez de San Ramón e Instituto Santiago abren la novena fecha de la Liga Santiagueña

La acción en la Liga Santiagueña de Fútbol comenzará este viernes desde las 16 con el enfrentamiento entre Vélez de San Ramón e Instituto Santiago, en un duelo que marcará el inicio de una nueva fecha del certamen. El encuentro se disputará con presencia exclusiva de público local.

El domingo será el día con mayor actividad, ya que se jugarán cuatro encuentros de manera simultánea. Uno de los partidos destacados será el clásico entre Independiente de Beltrán y Independiente de Fernández, mientras que también se enfrentarán Unión de Beltrán ante Atlético Forres, Central Argentino frente a Banfield y Sportivo Fernández contra Defensores de Forres. Todos los cotejos comenzarán a las 16 y contarán únicamente con público local.

La fecha continuará el lunes con dos compromisos de gran interés. Villa Unión recibirá a Sarmiento de La Banda, mientras que Estudiantes será local frente a Güemes, ambos encuentros programados para las 16. Estos partidos pueden resultar determinantes en la pelea por la clasificación a la siguiente instancia del campeonato.

El cierre de la novena fecha llegará el miércoles. A las 14, Comercio Central Unidos se medirá con Yanda, mientras que desde las 16, Mitre enfrentará a Unión Santiago en un partido que se disputará a puertas cerradas.

Así se jugará la novena fecha

Viernes 12 de junio

16.00: Vélez de San Ramón vs. Instituto Santiago .

vs. . Público local.

Domingo 14 de junio

16.00: Independiente de Beltrán vs. Independiente de Fernández .

vs. . Público local.

16.00: Unión de Beltrán vs. Atlético Forres .

vs. . Público local.

16.00: Central Argentino vs. Banfield .

vs. . Público local.

16.00: Sportivo Fernández vs. Defensores de Forres .

vs. . Público local.

Lunes 15 de junio

16.00: Villa Unión vs. Sarmiento de La Banda .

vs. . Público local.

16.00: Estudiantes vs. Güemes .

vs. . Público local.

Miércoles 17 de junio