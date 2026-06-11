El estilo que impone Kelci-Rose Bowers, la novia del futbolista Marcos Senesi

Dueña de un estilo versátil y audaz, Kelci Rose alterna atuendos elegantes, urbanos y deportivos, siempre con una marcada atención a los detalles.

Hoy 21:55

La fusión entre fútbol y moda suma una nueva figura con nombre propio: Kelci-Rose Bowers. Con solo 22 años, la jugadora inglesa no sólo se destaca por sus habilidades en la cancha, sino por su estilo e imponer tendencia en cada aparición pública.

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Kelci-Rose Bowers

Mientras su pareja, el argentino Marcos Senesi, fue convocado de urgencia para disputar su primer Mundial con la Selección Argentina, una noticia que revolucionó a los hinchas y a su entorno en las últimas horas, Kelci se prepara para acompañarlo en la aventura y reafirmar su lugar como referente fashion entre las nuevas figuras del deporte.

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El estilo personal de Kelci Rose: moda, accesorios y actitud

Dueña de un estilo versátil y audaz, Kelci Rose alterna atuendos elegantes, urbanos y deportivos, siempre con una marcada atención a los detalles.

En redes sociales, donde cosecha más de 200 mil seguidores, cada publicación se convierte en inspiración para quienes valoran la moda con identidad propia.

Kelci-Rose Bowers

Para una salida nocturna eligió un vestido largo semitransparente con estampado animal en tonos marrón, beige y negro. El diseño, con abertura lateral pronunciada y top halter adornado con aplicaciones doradas, se completó con sandalias de tacón metálico, bolso pequeño y un reloj ancho dorado. El peinado, una coleta alta pulida, reforzó la elegancia sofisticada del look.

Para otro evento, apostó por un vestido corto negro de satén con ribete de encaje en el dobladillo. El atuendo se realzó con zapatos de charol negro de tacón, brazaletes dorados y pendientes grandes. El cabello recogido en una coleta alta con ondas largas añadió un toque glamoroso y juvenil.

En otro momento, optó por una chaqueta rosa de ante, camisa blanca abotonada y minifalda de jean azul claro con corte asimétrico. El conjunto se enriqueció con tacones azules puntiagudos y un bolso acolchado celeste con cadena dorada. El maquillaje fue suave y el peinado, una coleta baja pulida, completaron el aire fresco y juvenil.

Estilo urbano

El estilo urbano también lo dejó plasmado con una chaqueta amplia blanca, pantalón de jean ancho azul claro y zapatillas deportivas blancas. Un bolso oscuro con flores rojas y gafas de sol rectangulares refuerzan el aire casual y moderno del atuendo.

En un entorno de aeropuerto, lució un buzo amarillo oversize, pantalones cargo marrones hasta media pierna y zapatillas deportivas blancas con detalles rosas.

En el contexto deportivo, eligió un conjunto gris claro de dos piezas: sudadera holgada de cremallera y pantalones anchos, combinado con zapatillas deportivas rojas. Sobre el capó de un automóvil, descansa un bolso rojo pequeño.

En un ambiente de cancha, apostó por una campera corta de ante rosa claro, pantalones anchos marrón oscuro y zapatillas blancas. El bolso de mano oscuro con flores rojas y el cabello suelto en ondas reforzaron el estilo despreocupado pero pensado.

Kelci con campera de ante rosa

En otro momento mostró su costado más otoñal con una chaqueta de cuadros marrón y verde, camiseta blanca y pantalón verde oliva. Los accesorios incluyeron anteojos de montura gruesa y bolso negro acolchado con cadena dorada, mientras el cabello suelto con ondas suaves completa el conjunto.

Kelci Rose adapta su estilo a cada situación y refuerza su impronta de moda pensada para una vida activa, siempre con atención al detalle en cada look.

La relación con Marcos Senesi y el contexto del Mundial

La historia de amor entre Kelci y Marcos Senesi comenzó en Inglaterra y creció al ritmo de sus carreras deportivas. Ambos compartieron club en Bournemouth, donde participaron juntos en campañas promocionales y oficializaron su relación a través de redes sociales. El vínculo se fortaleció hasta el punto de mudarse juntos y apoyarse mutuamente en sus desafíos profesionales.

La reciente convocatoria de Senesi a la selección argentina para el Mundial 2026 sorprendió a la pareja durante sus vacaciones en Ibiza. Mientras él se prepara para su debut mundialista tras firmar con el Tottenham, Kelci celebró la noticia con entusiasmo, mostrándose orgullosa y lista para acompañarlo en esta nueva etapa.