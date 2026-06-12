Amplían los subsidios al gas para cuarteles de bomberos de todo el país

La medida fue oficializada en el Boletín Oficial y garantiza el acceso sin costo al GLP envasado para las asociaciones de bomberos voluntarios.

Hoy 08:16

La Secretaría de Energía dispuso una extensión en el régimen tarifario especial destinado a los cuarteles de Bomberos Voluntarios del país y sumó las garrafas de gas al esquema de cobertura total que ya regía para el suministro energético.

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La medida quedó formalizada este viernes a través de la resolución 134, publicada en el Boletín Oficial y modificó el esquema vigente con el objetivo de adaptarlo a las distintas realidades energéticas de cada región.

Según la normativa, las entidades inscriptas en el Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios acceden a una bonificación del 100% del costo del gas natural distribuido por redes y del GLP distribuido por redes. Además, el beneficio se extenderá a los cuarteles que utilizan garrafas para su abastecimiento energético.

“Establécese una bonificación total del precio del gas natural por redes y del gas licuado de petróleo (GLP) distribuido por redes, y de las tarifas de los servicios de transporte y distribución de gas natural y GLP por redes. Las entidades alcanzadas que utilicen GLP envasado accederán al beneficio”, sostuvo el Gobierno.

Sin embargo, las autoridades aclararon que el alcance del beneficio para las garrafas será definido por la Subsecretaría de Eficiencia e Información Energética, que establecerá los “criterios de segmentación geográfica, condiciones climáticas y demás parámetros técnicos que correspondan”.

Con esta medida, el Gobierno busca aliviar los costos operativos de los cuerpos de bomberos voluntarios en todo el país. La incorporación de las garrafas al régimen de subsidios apunta especialmente a beneficiar a los cuarteles ubicados en zonas sin acceso a la red de gas natural, donde el abastecimiento depende del gas licuado de petróleo (GLP).

La ampliación del régimen tarifario especial beneficia a las entidades que forman parte al Registro Nacional de Entidades de Bomberos Voluntarios.

En particular, podrán acceder a la bonificación total en las tarifas y garrafas de gas: