Boca y River jugarán la Copa Argentina en plena recta final del Mundial 2026

La organización confirmó el cronograma de los 16avos de final y los dos gigantes del fútbol argentino tendrán acción mientras la Copa del Mundo atraviesa su etapa decisiva. También jugarán Racing y San Lorenzo.

Hoy 09:10

La organización de la Copa Argentina confirmó las fechas de varios encuentros correspondientes a los 16avos de final, entre ellos los compromisos de Boca Juniors y River Plate, que deberán disputar sus respectivos partidos en medio de la recta final del Mundial 2026.

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El cronograma oficial establece que Boca Juniors enfrentará a Sarmiento el próximo 16 de julio, en un encuentro que además marcará el debut oficial de Rodolfo Arruabarrena como entrenador del conjunto xeneize. En la misma jornada también se medirán Racing Club y Defensa y Justicia, aunque todavía restan definirse los horarios y los estadios.

La actividad continuará el 17 de julio, cuando River Plate se enfrente a Aldosivi, mientras que San Lorenzo tendrá como rival a Deportivo Riestra. Al igual que en los otros encuentros, las sedes serán confirmadas en los próximos días por la organización del certamen.

La programación llamó la atención debido a que coincide con la etapa decisiva del Mundial 2026, cuya final está prevista para el 19 de julio en Nueva York. Esta situación obligará a varios equipos a afrontar sus compromisos con importantes ausencias debido a las convocatorias internacionales.

En el caso de River Plate, el entrenador no podrá contar con los argentinos Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, además de los extranjeros Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Matías Viña, Kendry Páez y Matías Galarza Fonda, quienes se encuentran participando de la Copa del Mundo con sus respectivas selecciones.

Por su parte, Boca Juniors sufrirá la baja de Leandro Paredes, mientras que San Lorenzo no tendrá disponible al arquero paraguayo Orlando Gill. De esta manera, varios de los principales equipos del país deberán afrontar una instancia clave de la Copa Argentina con planteles reducidos por el desarrollo del máximo torneo internacional.