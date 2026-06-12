Irán negó un acuerdo cerrado con Estados Unidos: “Aún no se ha tomado una decisión final”

El portavoz de la Cancillería iraní aseguró que las negociaciones continúan abiertas y calificó como “especulativas” las versiones sobre un entendimiento definitivo con Washington.

Hoy 08:22

El Gobierno de Irán puso en duda el optimismo expresado por Estados Unidos sobre un posible acuerdo entre ambos países y aseguró que todavía no existe una decisión final sobre las negociaciones.

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El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, afirmó que aún no se ha concretado ningún entendimiento definitivo con Washington.

“Irán aún no ha tomado una decisión final con respecto a un acuerdo”, sostuvo Baghaei, según informó la agencia semioficial Tasnim.

El funcionario agregó que los informes sobre un supuesto acuerdo cerrado son “especulativos” y remarcó que “nada se ha concretado”.

Baghaei explicó que Qatar y Pakistán actúan como mediadores en el proceso diplomático, aunque cuestionó el rol de Estados Unidos durante las conversaciones. “Sus acciones están afectando el proceso diplomático”, señaló.

Además, sostuvo que una parte sustancial del texto negociado ya estaba finalizada, pero advirtió que Washington modificó en reiteradas oportunidades su postura.

“Desde el principio, el estado de las negociaciones nos ha resultado claro, y una parte sustancial del texto ya estaba finalizada. Sin embargo, los estadounidenses no dejaban de cambiar de postura”, indicó.

El portavoz iraní también se refirió a la situación en el estrecho de Ormuz, una vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo, y aseguró que el escenario se volvió más inseguro por las acciones estadounidenses.

Las declaraciones de Teherán se produjeron luego de que el presidente estadounidense Donald Trump asegurara que había cancelado ataques contra Irán porque los “puntos finales” de un acuerdo ya habían sido aprobados.

Mientras Washington sostiene que el entendimiento está cerca de concretarse, Irán insiste en que las conversaciones siguen abiertas y que todavía no hay un acuerdo definitivo.