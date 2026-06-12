Buscan a Coco, un perrito perdido en el barrio Mariano Moreno

El animal fue visto por última vez el pasado lunes 8 al mediodía.

Hoy 11:29

“Coco”, un perro salchicha de color marrón, es intensamente buscado desde principio de esta semana. Fue visto por última vez el pasado lunes 7 al mediodía, y se perdió en calle Lamadrid, en el barrio Mariano Moreno 5° Ampliación.

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Sus dueños solicitaron colaboración a los vecinos de la zona y alrededores para poder encontrar a la mascota, en una publicación en redes sociales.

Cualquier dato o información sobre el animal, puede comunicarse al 385-6185505.