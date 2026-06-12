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SANTIAGO DEL ESTERO | 12 JUN 2026 | 16º
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Policiales

Dictan prisión preventiva para un hombre tras varios hechos de violencia de género

Una de las víctimas, ex pareja y progenitora de hijos en común con el hombre, denunció agresiones físicas y privación de su libertad.

Hoy 11:19
Foto de archivo.

Un hombre que tenía reiteradas denuncias fue detenido por lesiones leves doblemente calificadas y amenazas calificadas reiteradas en concurso real de delito, en perjuicio de dos mujeres, en la ciudad de La Banda.

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La prisión preventiva fue dictada por la jueza de Control y Garantías de Banda y Robles, Dra. Roxana Menini.

De acuerdo con las fuentes judiciales, el imputado estaría acusado por distintos episodios de violencia ocurridos entre el 2025 y 2026. Una de las víctimas, ex pareja y progenitora de hijos en común con el hombre, denunció agresiones físicas y privación de su libertad por varias horas. Posteriormente, el agresor la habría amenazado con un objeto corto punzante.

Otra de las denuncias hechas por parte de su última pareja, tuvo lugar en noviembre del año pasado. El imputado habría seguido a la víctima desde un local bailable, para luego agredirla y provocarle su caída de una moto. Al día siguiente, el hombre la habría amenazado a través de mensajes de texto. El último hecho, tendría lugar en abril de este año, cuando el hombre volvería a atacar a la víctima con un objeto punzante.

La investigación se llevó a cabo por el fiscal Pedro Ibáñez junto a la instructora Giovanna Taglieapietra, de la Unidad de Violencia de Género e Intrafamiliar.

TEMAS Violencia de género
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