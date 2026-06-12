El emocionante video de Messi con imágenes de la Selección y una canción del Indio Solari

El capitán argentino compartió imágenes del entrenamiento en Kansas con un tema del ícono del rock nacional, a pocos días del debut ante Argelia en el Mundial 2026.

Hoy 12:17

A solo cuatro días del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi volvió a emocionar a los fanáticos con una publicación cargada de simbolismo.

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El capitán compartió en sus redes sociales un video con imágenes del entrenamiento del jueves en Kansas, pero el detalle que más conmovió a los hinchas fue la canción elegida para acompañar el posteo: “Encuentro con un ángel amateur”, del Indio Solari y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

La elección no pasó desapercibida. El ícono del rock argentino murió hace una semana y el gesto de Messi fue leído por muchos como un homenaje sensible en medio del dolor popular por su partida.

El video rápidamente se viralizó y generó una ola de mensajes de emoción, agradecimiento y aliento para el capitán argentino. La publicación unió dos pasiones profundamente argentinas: el fútbol y el rock nacional.

La canción elegida, una de las más emotivas de la etapa solista del Indio, despertó múltiples interpretaciones entre los fanáticos, especialmente por su tono introspectivo y por frases como “Solo seguir cantando”.

En la previa de una nueva Copa del Mundo, el gesto de Messi también fue tomado como un mensaje de ilusión. Con la Selección enfocada en el debut ante Argelia, el capitán volvió a mostrar su conexión con el sentimiento popular argentino.

La Albiceleste iniciará su camino en el Grupo J el próximo martes desde las 22, con la expectativa de todo un país puesta nuevamente en el equipo de Lionel Scaloni.

Con una publicación simple, pero cargada de emoción, Messi volvió a encender la ilusión de los hinchas antes del estreno mundialista.