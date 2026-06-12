El Consejo de la Magistratura despliega una intensa labor de gestión

La reunión permitió avanzar en la organización de concursos convocados y en temas inherentes a su función de contralor del desenvolvimiento de magistrados.

Hoy 18:14

Integrantes y el presidente del Consejo de la Magistratura de Santiago del Estero, Dr. Federico López Alzogaray, deliberaron esta mañana en la continuidad del trabajo que vienen desarrollando de manera intensiva, para cubrir vacantes de jueces y fiscales en el Poder Judicial provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Por ese motivo, uno de los asuntos abordados se vincula con los Concursos Nº 130/26 y 132/26, convocados para cargos en las tres Vocalías en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial y para los Juzgados de Control y Garantías de todas las Circunscripciones Judiciales, es decir, Capital, La Banda, Añatuya, Frías, Monte Quemado y Termas de Río Hondo.

Finalizada la primera etapa del proceso de selección, que es la de presentación de antecedentes por parte de los postulantes, la semana que viene se efectuará el examen de oposición para el primero de los Concursos mencionados.

Paralelamente, en el encuentro mantenido en la Sala de Presidencia del Palacio de Tribunales, se trataron otros asuntos de competencia propia del cuerpo colegiado, a la vez que se expusieron informes producidos por las distintas comisiones internas.

Quienes asistieron a la reunión fueron los Dres. Pedro Basbús y Juan Alende More, miembros del Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, respectivamente. La diputada provincial, Dra. Analía Corbalán y los letrados que representan al estamento de los abogados matriculados del foro local, Dras. Graciela Neirot de Jarma y Sara Salido Rentería y el Dr. Pedro Salas, así como también la secretaría del Consejo, Dra. Eugenia Granda.