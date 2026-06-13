Lo mejor de Panorama Play” llega a la TV abierta con un resumen semanal por Canal 7

Este domingo desde las 11:45 se podrá ver un especial con los momentos más destacados del streaming de Diario Panorama.

Hoy 01:45

Este domingo, a partir de las 11:45 horas, los televidentes podrán disfrutar de una propuesta especial con lo mejor de la semana de Panorama Play, el nuevo canal de streaming de Diario Panorama.

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A través de Canal 7, se emitirá el ciclo “Lo mejor de Panorama Play”, un resumen semanal pensado para la TV abierta, destinado a quienes no pudieron seguir las transmisiones en vivo del streaming durante la semana.

La propuesta permitirá revivir los momentos más destacados del programa “Qué, no me has visto?”, el ciclo inaugural de Panorama Play, que marcó el inicio de la nueva apuesta digital del medio con humor, entretenimiento, móviles en vivo, participación del público y la impronta santiagueña que caracteriza al proyecto.

El estreno del streaming de Diario Panorama significó la incorporación de un nuevo formato de comunicación en vivo, con emisión de lunes a viernes de 18 a 20 horas a través de YouTube, y ahora también tendrá su espacio en la televisión abierta para acercar su contenido a nuevas audiencias.

De esta manera, Diario Panorama, junto a Panorama Play, refuerza su presencia en el ecosistema digital y televisivo, sumándose al trabajo que desde hace años realizan otros medios del grupo como Canal 7 y Radio Panorama, que ya cuentan con experiencia en transmisiones en vivo y formatos de streaming.

Con esta iniciativa, el contenido digital del streaming da un nuevo paso y se expande a la pantalla tradicional, ampliando su alcance y permitiendo que más público pueda acceder a los momentos más relevantes de la semana.