Arrancó la 9ª edición del Festival de Cine de Santiago del Estero con actividades gratuitas

Del 15 al 20 de junio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de cine gratis, charlas, entrevistas y diversas propuestas culturales relacionadas con la cinematografía.

Hoy 07:43

Comenzó la 9ª edición del Festival de Cine de Santiago del Estero, que se desarrollará del 15 al 20 de junio, ofreciendo a la comunidad una semana repleta de actividades culturales.

Durante estos días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de proyecciones gratuitas, charlas, entrevistas con realizadores y exposiciones que complementan la experiencia cinematográfica, convirtiendo al evento en una celebración de la cultura audiovisual.

En diálogo con los organizadores, expresaron su satisfacción y orgullo por mantener un proyecto de estas características durante tantos años. “Cada año podemos encontrarnos con propuestas novedosas y altisonantes, con el acompañamiento de instituciones y referentes del cine nacional e internacional”, comentaron.

Además, destacaron que el festival busca acercar la cultura cinematográfica a la comunidad local, ofreciendo no solo películas, sino también muestras, charlas y encuentros con los realizadores, permitiendo una experiencia completa para los asistentes.