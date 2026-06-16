Un hombre fue acuchillado en los genitales durante una brutal pelea en el Bº Río Dulce

La víctima, de 44 años, sufrió heridas de arma blanca y debió ser asistida de urgencia. La Justicia investiga cómo se originó la gresca e intenta identificar a los agresores.

Hoy 08:50

Un violento episodio se registró durante la noche del domingo en el barrio Río Dulce de la ciudad de La Banda, donde un hombre de 44 años terminó con graves heridas tras una pelea en la vía pública.

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Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 20.50, cuando por causas que aún son materia de investigación se produjo una gresca entre varias personas. En medio del enfrentamiento, la víctima fue atacada con un arma blanca y sufrió lesiones de consideración.

El hombre fue trasladado de urgencia al Centro Integral de Salud Banda, donde recibió las primeras curaciones por parte del personal médico de guardia. Debido a la gravedad de las heridas, dispusieron su derivación al Hospital Regional para una atención de mayor complejidad.

Tras tomar conocimiento del ingreso del herido, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 15 se hicieron presentes en el nosocomio e iniciaron las actuaciones correspondientes.

En el lugar, los uniformados entrevistaron a la hermana de la víctima, quien manifestó que su hermano había participado de una pelea. Según su relato, durante el altercado fue agredido por varios sujetos, quienes lo atacaron con un arma blanca antes de retirarse del lugar.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se ordenó la realización del examen médico legal. El informe determinó que el hombre presentaba una herida cortante en la zona de los genitales y otra lesión en el rostro, además de otros golpes sufridos durante el violento episodio.

Luego de ser evaluado en el Hospital Regional, la víctima regresó al CIS Banda para continuar con su recuperación bajo control médico.

La Justicia también dispuso establecer si hubo otras personas lesionadas durante la gresca y avanzar con las tareas investigativas para reconstruir cómo se originó el enfrentamiento.

Mientras tanto, personal policial trabaja en la recolección de testimonios de vecinos y posibles testigos, con el objetivo de identificar a los agresores y determinar si el ataque fue consecuencia de un conflicto previo o si se desató durante la pelea.