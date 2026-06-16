Un hombre fue salvajemente golpeado por otros que habían orinado en la vía pública

La víctima les había reprochado su accionar y desató la ira de los agresores. Debió ser asistida en un hospital por las lesiones que sufrió.

Hoy 10:27

En la madrugada del lunes 15, un vecino de la localidad de Tintina denunció que tres hombres y una mujer lo agredieron a golpes en su cuerpo, generándole una fisura de nariz y heridas en sus costillas, tras cuestionarlos por haberse detenido a orinar al aire libre, frente a una escuela. El hombre estaba acompañado de su sobrina, menor de edad.

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Según fuentes cercanas al hecho, la víctima, de apellido Vittar, relató lo ocurrido. Sucedió en la calle San Martín. El hombre caminaba con su sobrina, cuando vio a dos hombres orinando en la calle. Les habría pedido más discreción, Uno lo insultó y luego subieron a una camioneta para irse del lugar.

Posteriormente, los hombres habrían seguido a la víctima y a la menor en la camioneta por San Martín y Belgrano. Vittar le pidió a su sobrina correr cuando bajaron del vehículo 4 hombres y una mujer.

Los hombres incriminados habrían atacado a Vittar mientras la mujer cómplice lo sujetaba del brazo. Unos vecinos del lugar, al salir de su casa, se habrían encontrado con la víctima en el suelo.

Acto seguido, los delincuentes habrían huido en su camioneta. Vittar fue trasladado al hospital enseguida.

La víctima también informó que su hijo realizó la denuncia correspondiente, y precisó que los agresores se domicilian en Campo Gallo.