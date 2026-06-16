Caso Loan: inicia el juicio y la familia espera que alguno de los acusados rompa el pacto de silencio

El debate oral comenzará este martes en Corrientes, a dos años de la desaparición del niño. Hay 17 imputados entre la causa principal y la investigación paralela por presunto encubrimiento.

Hoy 10:08

A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, comenzará este martes en Corrientes el juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del niño, en un proceso que buscará reconstruir qué ocurrió y determinar la responsabilidad de los acusados.

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El debate oral se iniciará a las 10, con audiencias previstas para los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, continuará todos los miércoles y jueves, según el cronograma establecido.

Una de las expectativas centrales de la familia es que, durante el desarrollo del juicio, alguno de los acusados rompa el pacto de silencio y aporte datos concretos sobre lo ocurrido con Loan, cuyo paradero sigue siendo un misterio.

Las jornadas se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se dispondrá un amplio perímetro de seguridad. El expediente llega a juicio con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, producto de la acumulación de ambas causas.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

En la causa principal serán juzgados Laudelina Peña, tía de Loan; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el excomisario Walter Maciel; la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi; y su marido, Daniel “Fierrito” Ramírez. Todos están acusados por la presunta sustracción y ocultamiento del niño.

En paralelo, también serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.

El juicio oral buscará establecer qué rol tuvo cada acusado y avanzar sobre una de las preguntas que permanece sin respuesta desde hace dos años: qué pasó con Loan Danilo Peña.