Olivia Rodrigo destronó a Taylor Swift y rompió un récord histórico en Spotify

El tercer álbum de la artista estadounidense alcanzó las 82 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas y superó la marca que "Folklore" mantenía imbatible desde 2020.

Hoy 09:45

El escenario de la música pop a nivel global experimentó un cambio histórico en las plataformas digitales. Olivia Rodrigo consiguió un hito que durante casi seis años se consideró inalcanzable dentro de la industria musical.

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Con el lanzamiento de su tercer trabajo de estudio, titulado You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love, la artista estadounidense rompió el récord del álbum femenino más escuchado en la plataforma Spotify durante sus primeras 24 horas de disponibilidad, una marca que pertenecía a Taylor Swift.

El nuevo proyecto discográfico de Rodrigo registró un total de 82 millones de reproducciones en su jornada de debut. De esta manera, desplazó del primer puesto a Folklore, el álbum que Swift presentó en julio de 2020.

El impacto del estreno se vio reflejado inmediatamente en las métricas de la plataforma, donde tres de las canciones del nuevo material ocuparon los tres primeros lugares del Top 50 Global de manera simultánea.

El fin del mito de "Folklore"

La relevancia de esta cifra radica en la estabilidad que el récord anterior había mantenido en el tiempo. En 2020, en el contexto de la pandemia, Taylor Swift publicó Folklore de forma sorpresiva, sin anuncios previos ni estrategias de promoción tradicionales. Aquella campaña atípica generó un debut de 80 millones de reproducciones en un solo día.

Taylor Swift

Debido a las condiciones particulares del mercado en ese momento, diversos analistas del sector consideraban que las circunstancias que rodearon dicho lanzamiento eran irrepetibles. Durante más de un lustro, esa cifra funcionó como una barrera que ningún otro lanzamiento de artistas femeninas de primera línea, como Billie Eilish o Sabrina Carpenter, había logrado modificar.

De la influencia a la autonomía musical

La trayectoria de Olivia Rodrigo estuvo vinculada en sus comienzos a la influencia de Swift. En la etapa inicial de su carrera, la ex actriz de Disney manifestó públicamente su admiración por las composiciones de Swift.

El estilo narrativo de sus canciones, centrado en detalles personales y vivencias adolescentes, motivó a que la prensa especializada la catalogara frecuentemente como una continuidad natural del legado de Taylor.

Los lazos entre ambas incluyeron apariciones públicas conjuntas y publicaciones de apoyo mutuo en redes sociales. Sin embargo, la dinámica cambió tras el lanzamiento de "Deja Vu", una canción del primer disco de Rodrigo.

Ante las similitudes detectadas con el tema "Cruel Summer" de Swift, se formalizó una disputa legal que concluyó con la inclusión de Taylor Swift en los créditos de autoría del tema, lo que dio inicio a versiones sobre un distanciamiento entre los equipos de trabajo.