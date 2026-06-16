La nueva visa nómada digital italiana que facilita la emigración a Europa

Italia ha lanzado la visa nómada digital, una opción legal para ciudadanos no europeos que desean residir y trabajar remotamente en el país.

Hoy 10:42

Mudarse a Europa se ha vuelto una realidad más accesible gracias a la reciente implementación de la visa nómada digital Italia. Esta visa, regulada oficialmente en 2024, ofrece una alternativa legal para aquellos ciudadanos de países fuera de la Unión Europea que desean residir en Italia mientras trabajan de forma remota.

No obstante, es fundamental entender que esta no es una visa abierta para todos. Los solicitantes deben cumplir con condiciones específicas, que son cruciales para el éxito de la solicitud. Por lo tanto, es recomendable informarse a fondo antes de iniciar el proceso.

La visa nómada digital Italia está diseñada para profesionales que realizan actividades altamente cualificadas de forma remota. Esto incluye tanto a profesionales autónomos que prestan servicios desde el extranjero como a empleados de empresas que permiten el trabajo remoto.

Para poder optar a esta visa, los solicitantes deben demostrar un ingreso anual mínimo que equivale a tres veces el nivel mínimo establecido por el sistema sanitario italiano, lo que se traduce aproximadamente en 28.000 euros anuales. Es importante que este ingreso sea comprobable y estable, por lo que se requieren documentos como extractos bancarios y declaraciones fiscales.

Además, solo las actividades consideradas altamente cualificadas son elegibles. Esto implica que los solicitantes deben contar con un título universitario, experiencia profesional verificable y certificaciones relevantes, además de al menos seis meses de experiencia en su campo.

Otro requisito indispensable es contar con un seguro médico válido que cubra la hospitalización y atención sanitaria durante toda la estancia en Italia. Sin este seguro, la solicitud puede ser denegada.

Finalmente, los solicitantes deben presentar una prueba de alojamiento, como un contrato de alquiler o una reserva, que demuestre dónde residirán en Italia, un aspecto que los consulados revisan con especial atención.

La visa nómada digital Italia permite obtener un permiso de residencia de hasta un año, renovable anualmente siempre que se sigan cumpliendo los requisitos establecidos.