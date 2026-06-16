Muerte de Lourdes Mariana Ibáñez: la causa suma nuevas pericias sobre dos camionetas Amarok

La fiscal Belkis Alderete dispuso nuevas medidas sobre los vehículos vinculados a la causa que tiene como imputado a Nahuel Agustín Ferreyra. La querella y la defensa preparan nuevos planteos mientras avanza la investigación.

Hoy 08:48

La investigación por la muerte de Lourdes Mariana Ibáñez continúa sumando medidas de prueba y esta semana tendrá un nuevo capítulo con la realización de pericias sobre dos camionetas Volkswagen Amarok que quedaron bajo análisis judicial.

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La causa es llevada adelante por la fiscal Belkis Alderete y tiene como único imputado, hasta el momento, a Nahuel Agustín Ferreyra, acusado de homicidio culposo doblemente agravado por haberse dado a la fuga o no auxiliar a la víctima y por conducir con una alcoholemia superior a un gramo por litro de sangre.

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Según trascendió, los estudios se realizarán en dependencias policiales especializadas y estarán centrados en la inspección técnica de los vehículos, incluyendo análisis de la parte inferior de las camionetas y el relevamiento de huellas de rodadura para posteriores peritajes.

Una de las unidades a examinar es la Volkswagen Amarok gris que conducía Ferreyra al momento del hecho. También será sometida a estudios una segunda camioneta del mismo modelo que fue secuestrada posteriormente por disposición de la Fiscalía.

Las nuevas medidas se producen mientras los investigadores intentan reconstruir con precisión la mecánica del siniestro ocurrido el pasado 6 de junio, en el que perdió la vida Lourdes Mariana Ibáñez.

En paralelo, continúan los movimientos de las partes involucradas en el expediente. La defensa de Ferreyra, representada por los abogados Martina Magnone y Martín Rojas, analiza la presentación de nuevos planteos y solicitaría asistencia psicológica para el acusado, quien permanece alojado en el Centro Único de Detenidos.

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Por su parte, la querella, integrada por Javier Leiva, Sol Herrera y Daniel Abete, buscará que la imputación sea modificada y agravada. Los representantes de la familia de la víctima sostendrán un pedido para que el hecho sea investigado como un presunto homicidio simple con dolo eventual.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar con exactitud las circunstancias que rodearon el trágico episodio y definir los próximos pasos de una causa que mantiene una fuerte repercusión en la provincia.