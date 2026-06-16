Los termenses disfrutan de un día soleado: pronóstico favorable para Termas de Río Hondo este Martes 16 de junio de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta con condiciones favorables, destacando un día soleado y temperaturas agradables. Los termenses podrán disfrutar de un cambio en las condiciones meteorológicas en los próximos días.
Hoy, Martes 16 de junio de 2026, el clima en Termas de Río Hondo se caracteriza por un ambiente cubierto con una temperatura actual de 10.2 °C y una sensación térmica de 10.5 °C. La humedad alcanza un 94%, lo que genera un ambiente fresco para los termenses que comienzan su jornada.
A medida que avanza el día, se pronostica un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura máxima alcanzará los 18.8 °C, favoreciendo actividades al aire libre y permitiendo que los termenses disfruten de un día soleado tras la nubosidad matutina.
Para mañana, miércoles 17 de junio, se anticipa un clima parcialmente nublado con mínimas de 11.8 °C y máximas de 19.5 °C. Este ligero cambio permitirá que las temperaturas se mantengan agradables y propicias para los habitantes de esta hermosa ciudad.
El jueves, 18 de junio, las condiciones seguirán siendo similares con un pronóstico también parcialmente nublado. Se espera una mínima de 13.7 °C y una máxima de 17.6 °C, lo que indica un clima templado y cómodo para los termenses.
En resumen, hoy, Termas de Río Hondo presenta un clima soleado con una mínima de 11.7 °C y una máxima de 18.8 °C. Los próximos días también se verán caracterizados por temperaturas agradables, donde los termenses podrán disfrutar de un clima ideal para diversas actividades.