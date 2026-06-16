Los termenses disfrutan de un día soleado: pronóstico favorable para Termas de Río Hondo este Martes 16 de junio de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta con condiciones favorables, destacando un día soleado y temperaturas agradables. Los termenses podrán disfrutar de un cambio en las condiciones meteorológicas en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, Martes 16 de junio de 2026, el clima en Termas de Río Hondo se caracteriza por un ambiente cubierto con una temperatura actual de 10.2 °C y una sensación térmica de 10.5 °C. La humedad alcanza un 94%, lo que genera un ambiente fresco para los termenses que comienzan su jornada.

A medida que avanza el día, se pronostica un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura máxima alcanzará los 18.8 °C, favoreciendo actividades al aire libre y permitiendo que los termenses disfruten de un día soleado tras la nubosidad matutina.

Para mañana, miércoles 17 de junio, se anticipa un clima parcialmente nublado con mínimas de 11.8 °C y máximas de 19.5 °C. Este ligero cambio permitirá que las temperaturas se mantengan agradables y propicias para los habitantes de esta hermosa ciudad.

El jueves, 18 de junio, las condiciones seguirán siendo similares con un pronóstico también parcialmente nublado. Se espera una mínima de 13.7 °C y una máxima de 17.6 °C, lo que indica un clima templado y cómodo para los termenses.

En resumen, hoy, Termas de Río Hondo presenta un clima soleado con una mínima de 11.7 °C y una máxima de 18.8 °C. Los próximos días también se verán caracterizados por temperaturas agradables, donde los termenses podrán disfrutar de un clima ideal para diversas actividades.