Cómo evitar caer en la estafa de cursos obligatorios en Argentina

En Argentina, se han reportado múltiples casos de estafas relacionadas con cursos obligatorios, donde se estima que más de 10,000 personas han sido víctimas en la última década. Este fenómeno pone en evidencia la necesidad de aprender a detectarlas para protegerse de fraudes.

Hoy 18:02

En el contexto de Argentina, la estafa del "curso obligatorio" ha cobrado relevancia en los últimos años. Muchas personas han sido engañadas por ofertas que prometen capacitaciones necesarias para desempeñar su trabajo, pero que en realidad son solo un fraude.

Desde 2010, diversas organizaciones han denunciado que más de 10,000 personas han caído en estas trampas. Los estafadores suelen utilizar sitios web que imitan a instituciones reconocidas, lo que dificulta la detección del fraude.

Una de las principales características de estos cursos es que prometen certificaciones que, en muchos casos, no tienen validez oficial. Esto es un indicativo de que el curso podría ser una estafa, ya que las certificaciones válidas deben ser emitidas por instituciones acreditadas.

Además, la presión por inscribirse de inmediato es una táctica común. Los estafadores a menudo ofrecen descuentos por tiempo limitado que buscan apurar la decisión del potencial estudiante, lo que puede llevar a una evaluación apresurada y poco crítica de la oferta.

Es importante investigar la reputación de la institución antes de inscribirse en cualquier curso. Esto incluye buscar reseñas, comprobar la existencia física de la entidad y consultar si está registrada ante el Ministerio de Educación de Argentina.

Otro elemento a tener en cuenta son los formatos de pago. Si el curso requiere pagos en efectivo o transferencias a cuentas personales, es una señal de alerta. Las instituciones legítimas ofrecen métodos de pago seguros y transparentes.

Para protegerse de estas estafas, también es útil consultar con otros alumnos que hayan tomado el curso o con profesionales del área. La comunidad puede ofrecer información valiosa sobre la calidad y la legitimidad del curso en cuestión.