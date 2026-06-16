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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 14º
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Zunino se despide de Gran Hermano tras una emotiva eliminación

Zunino fue eliminado de Gran Hermano tras una intensa definición frente a Campanita, generando gran sorpresa entre los participantes.

Hoy 19:14

Zunino se ha convertido en el nuevo eliminado de Gran Hermano, tras una desafiante competencia mano a mano contra Campanita, en una de las definiciones más tensas de las últimas semanas dentro de la casa.

La gala de eliminación estuvo marcada por la expectativa palpable entre los participantes, quienes siguieron con atención cómo la placa de nominación se reducía, dejando a ambos jugadores como los últimos en riesgo de abandonar el reality.

Según informaciones de la Agencia Noticias Argentinas, la salida de Zunino generó sorpresa entre varios de sus compañeros, quienes lo consideraban uno de los participantes con mayores posibilidades de avanzar en el juego y lograr la victoria final.

La eliminación de Zunino no solo sorprendió a los participantes, sino que también dejó una sensación de conmoción en el ambiente, ya que muchos de ellos lo veían como un competidor fuerte y estratégico.

Tras el anuncio de su salida, Campanita celebró efusivamente, mostrando su alegría a gritos junto a algunos de sus compañeros, mientras que otros, visiblemente emocionados, se despidieron de Zunino con afectuosos abrazos.

Este episodio ha marcado un hito en la historia reciente de Gran Hermano, donde las emociones y las relaciones interpersonales juegan un papel crucial en el desarrollo del reality.

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