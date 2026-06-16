Seleccionarán músicos para la Velada Popular del 24 de julio

Desde la dirección de Cultura de la Municipalidad informaron que se seleccionarán intérpretes instrumentistas y cantantes.

Hoy 20:33

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Cultura y la Subsecretaría de Turismo, convoca a audiciones para la selección de músicos que participarán en la Velada Popular por la vigilia del cumpleaños de la ciudad, el 24 de julio próximo.

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Se seleccionarán intérpretes instrumentistas y cantantes, bajo las siguientes condiciones: Músicos; instrumentos melódicos y armónicos, lectura a primera vista de partituras y cifrado; manejo de diversos ritmos y estilos.

En percusión: lectura a primera vista de partituras; manejo de diversos ritmos y estilos.

Cantantes: Interpretar un fragmento a capella de una canción a elección del intérprete, perteneciente al repertorio folklórico y al repertorio popular. Se evaluará independencia vocal y manejo de voces.

Las audiciones se realizarán los días sábado 20 y domingo 21 de junio, en el horario de 9:00 a 12:00 y de 14:00 a 17:00, en las instalaciones de la Vieja Estación, Parque Oeste.