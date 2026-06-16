Despiden con profundo dolor en las redes a Valentín, el joven que falleció mientras jugaba un partido de fútbol en La Banda

Amigos, seres queridos y el club Sarmiento de La Banda expresaron su dolor por el fallecimiento del adolescente bandeño, ocurrido mientras jugaba al fútbol en el barrio Primero de Mayo.

Hoy 21:00

La muerte de Valentín Donofrio, el adolescente que falleció este martes tras recibir un pelotado en el pecho y descompensarse mientras disputaba un partido de fútbol en el barrio Primero de Mayo de La Banda, generó una fuerte repercusión en las redes sociales, donde cientos de personas expresaron su dolor y acompañamiento a la familia.

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A pocas horas de conocerse la noticia, las redes sociales comenzaron a llenarse de mensajes de despedida, recuerdos y muestras de afecto hacia el joven, cuya repentina partida causó un profundo impacto entre quienes lo conocían.

Amigos, compañeros, vecinos y allegados compartieron publicaciones para recordar a Valentín y enviar fuerzas a sus seres queridos en este difícil momento. Muchas de las expresiones coincidieron en destacar su pasión por el fútbol y los momentos compartidos junto a él.

El Club Atlético Sarmiento de La Banda, donde Valentín integraba las divisiones formativas, a través de sus redes sociales, la entidad manifestó su pesar por el fallecimiento del adolescente y acompañó a la familia en el dolor.

"El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", señalaron desde la institución.

Mientras continúan las actuaciones para determinar con precisión las causas del fallecimiento, el nombre de Valentín se multiplicó en las redes sociales acompañado por mensajes de despedida y solidaridad, reflejando el impacto que generó la noticia en la comunidad bandeña.