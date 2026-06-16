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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 13º
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Mascotas

Buscan a Taizon, un perro perdido en Los Acosta y ofrecen recompensa

Su familia lo busca desesperadamente y no pierde las esperanzas de encontrarlo.

Hoy 21:34
Taizon perro perdido

La familia de Los Acosta, en Santiago del Estero, vive días de angustia tras la desaparición de su perro Taizon, una cruza de pitbull de carácter muy amoroso y mimado. El animal se perdió el pasado viernes y desde entonces sus dueños lo buscan desesperadamente.

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La situación es especialmente difícil para su dueña de 15 años, quien se encuentra muy triste por la pérdida de su compañero. La familia teme que el perro haya sido sustraído y llevado hasta la ciudad de Capital.

Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Taizon recibirán una recompensa de $100.000 pesos. Quienes sepan dónde está, pueden comunicarse con Rosario Goitea al número 3854930294.

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