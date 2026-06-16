Buscan a Taizon, un perro perdido en Los Acosta y ofrecen recompensa

Su familia lo busca desesperadamente y no pierde las esperanzas de encontrarlo.

Hoy 21:34

La familia de Los Acosta, en Santiago del Estero, vive días de angustia tras la desaparición de su perro Taizon, una cruza de pitbull de carácter muy amoroso y mimado. El animal se perdió el pasado viernes y desde entonces sus dueños lo buscan desesperadamente.

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La situación es especialmente difícil para su dueña de 15 años, quien se encuentra muy triste por la pérdida de su compañero. La familia teme que el perro haya sido sustraído y llevado hasta la ciudad de Capital.

Quienes puedan aportar información sobre el paradero de Taizon recibirán una recompensa de $100.000 pesos. Quienes sepan dónde está, pueden comunicarse con Rosario Goitea al número 3854930294.