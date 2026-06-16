Locura en el Mundial 2026: Vozinha superó los 10 millones de seguidores en Instagram

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La popularidad del arquero de Cabo Verde explotó tras el histórico empate con España.
El arquero de Cabo Verde, Vozinha, se convirtió en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, no solo por sus actuaciones dentro de la cancha, sino también por el impresionante fenómeno que generó en las redes sociales. El experimentado guardameta superó la barrera de los 10 millones de seguidores en Instagram, consolidándose como una de las figuras más virales del torneo.
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La explosión de popularidad comenzó tras la histórica actuación de Cabo Verde frente a España, partido en el que mantuvo su arco invicto y fue una de las principales figuras. Desde entonces, el crecimiento de sus redes fue tan impactante como inesperado.
Inicialmente, Vozinha había sumado cerca de 6,8 millones de seguidores nuevos, registrando un crecimiento superior al 20.000% respecto a la cantidad de fanáticos que tenía antes del certamen. Sin embargo, la repercusión de sus actuaciones continuó creciendo y las cifras siguieron aumentando día tras día.
La última actualización confirmó que el arquero ya alcanzó los 10,1 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, una cifra extraordinaria para un futbolista que hasta hace pocas semanas era prácticamente desconocido para gran parte del público mundial.
El fenómeno también tiene un fuerte impacto económico. Especialistas en marketing digital estiman que, gracias a su nueva popularidad, Vozinha podría percibir alrededor de 68.000 dólares por cada publicación patrocinada, convirtiéndose en una de las grandes revelaciones comerciales del torneo.
Mientras Cabo Verde sigue sorprendiendo en el Mundial, su arquero también gana protagonismo fuera de la cancha. Con cada atajada y cada nueva aparición, Vozinha continúa agrandando una historia que ya se transformó en una de las más llamativas de la Copa del Mundo 2026.