Invitan a emprendedores a un taller gratuito sobre gestión contable y finanzas

La actividad es organizada por la UCSE y contará con certificación de asistencia. Está destinada a emprendedores, artesanos e interesados en fortalecer sus herramientas de gestión. Entrá a la nota para conocer cómo inscribirte.

Hoy 20:31

La Universidad Católica de Santiago del Estero realizará el 3° Taller de Emprendedores, una propuesta destinada a brindar herramientas prácticas para quienes llevan adelante proyectos propios o buscan iniciar una actividad independiente.

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En esta oportunidad, el encuentro tendrá como eje la “Gestión Contable y Finanzas para Emprendedores”, una temática clave para mejorar la organización, planificación y sostenibilidad de los emprendimientos.

La actividad se desarrollará en el marco del Ciclo de Talleres para Emprendedores Exitosos 2026, organizado por la Prosecretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE.

El taller se realizará el miércoles 24 de junio, a las 19.30, en el Aula 1era 3era del Colegio Hermas.

Desde la organización informaron que la participación será gratuita y contará con certificación de asistencia.

La propuesta está dirigida a emprendedores, artesanos e interesados en la temática, quienes podrán inscribirse de manera online.

Para inscribirte, hacé click aquí.