Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 13º
X
WhatsApp

Invitan a emprendedores a un taller gratuito sobre gestión contable y finanzas

La actividad es organizada por la UCSE y contará con certificación de asistencia. Está destinada a emprendedores, artesanos e interesados en fortalecer sus herramientas de gestión. Entrá a la nota para conocer cómo inscribirte.

Hoy 20:31

La Universidad Católica de Santiago del Estero realizará el 3° Taller de Emprendedores, una propuesta destinada a brindar herramientas prácticas para quienes llevan adelante proyectos propios o buscan iniciar una actividad independiente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En esta oportunidad, el encuentro tendrá como eje la “Gestión Contable y Finanzas para Emprendedores”, una temática clave para mejorar la organización, planificación y sostenibilidad de los emprendimientos.

La actividad se desarrollará en el marco del Ciclo de Talleres para Emprendedores Exitosos 2026, organizado por la Prosecretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCSE.

El taller se realizará el miércoles 24 de junio, a las 19.30, en el Aula 1era 3era del Colegio Hermas.

Desde la organización informaron que la participación será gratuita y contará con certificación de asistencia.

La propuesta está dirigida a emprendedores, artesanos e interesados en la temática, quienes podrán inscribirse de manera online.

Para inscribirte, hacé click aquí.

TEMAS Economia UCSE Educación Universidad Católica de Santiago del Estero Emprendimiento
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Francia y una ráfaga de goles para vencer a Senegal en el inicio del Mundial
  2. 2. En vivo: Argentina inicia la defensa del título mundial ante Argelia con el sueño de la cuarta estrella
  3. 3. El once de Argentina que tiene en mente Scaloni para el debut ante Argelia
  4. 4. VIDEOS | Clima caliente antes del debut: hinchas argentinos y argelinos se enfrentaron en Times Square
  5. 5. Próceres, Messi y el recuerdo de Malvinas: el emotivo video de la Selección antes del debut mundialista
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT