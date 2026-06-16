Mauro Arambarri firma con River y se suma al primer día de la pretemporada

El mediocampista uruguayo se realizará este miércoles la revisión médica y luego firmará contrato por cuatro temporadas con el Millonario. Será el segundo refuerzo del equipo de Eduardo Coudet para el segundo semestre de 2026.

Hoy 18:35

River Plate pondrá en marcha este miércoles su pretemporada en el predio de Ezeiza con una cara nueva. Se trata de Mauro Arambarri, quien arribará al país para someterse a los estudios médicos correspondientes y, posteriormente, firmar su contrato con el Millonario por las próximas cuatro temporadas antes de incorporarse a los entrenamientos.

Aunque el club todavía no lo oficializó, la institución de Núñez alcanzó un acuerdo total con Getafe para adquirir el 50% de su ficha y también cerró la negociación con Boston River y el propio futbolista por la otra mitad del pase. La operación se concretó por un monto cercano a los seis millones de euros, permitiendo el regreso del volante sudamericano al continente tras casi una década en el fútbol español.

A sus 30 años, Arambarri llega por un pedido expreso del entrenador Eduardo Coudet, quien considera que su despliegue, intensidad y capacidad para pisar el área rival pueden aportar variantes importantes a un mediocampo que mostró algunas limitaciones durante la primera parte de la temporada. En principio, el uruguayo competiría por un lugar junto a Aníbal Moreno y Fausto Vera, ocupando un rol similar al que tuvo en determinados pasajes Giuliano Galoppo.

El volante se convertirá en el segundo refuerzo de River en este mercado de pases, después de la incorporación de Nicolás Otamendi, quien se encuentra disputando el Mundial 2026 con la Selección Argentina y se unirá al plantel una vez finalizada su participación en el certamen.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando para cumplir con el ambicioso plan de renovación del plantel. Además de avanzar en varias salidas, el club mantiene negociaciones por futbolistas como Ángel Correa, Giovanni Simeone y Nelson Deossa, con el objetivo de seguir fortaleciendo el equipo de cara a los desafíos del segundo semestre.