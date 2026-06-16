Murió Daniel Quinteros, el dueño de la estatua de San La Muerte en La Banda

Tenía 50 años. La principal hipótesis médica indica que sufrió una descompensación cardíaca, aunque la causa del deceso será determinada por las pericias correspondientes.

Hoy 19:40

Este martes se confirmó la muerte de Daniel Oscar Quinteros, de 50 años, conocido en la ciudad de La Banda por ser el propietario de la popular estatua de San La Muerte.

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De acuerdo con las primeras informaciones, el hombre sufrió una descompensación repentina que derivó en su fallecimiento. De manera preliminar, la principal hipótesis médica apunta a que habría sufrido un infarto, aunque los resultados de las pericias serán determinantes para establecer la causa exacta de la muerte.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron que las autoridades llevan adelante las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

En ese marco, se aguarda el resultado de los estudios y pericias ordenados por la Justicia, que permitirán confirmar las causas del fallecimiento y descartar cualquier otra hipótesis.

Por el momento, el caso permanece bajo la órbita de las autoridades judiciales, que trabajan en la reconstrucción de las últimas horas de vida de Quinteros.

Daniel Quinteros era una persona conocida en La Banda por su relación con la emblemática imagen de San La Muerte, una figura de gran devoción popular en distintos sectores de la región.