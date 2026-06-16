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SANTIAGO DEL ESTERO | 16 JUN 2026 | 14º
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Güemes y Mitre ya conocen los árbitros para la fecha pendiente de la Primera Nacional

Se dio a conocer las designaciones arbitrales para la fecha 4. Güemes recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, mientras que Mitre enfrenta a Almirante Brown.

Hoy 19:43

La Primera Nacional confirmó las autoridades para los encuentros correspondientes a la fecha 4 pendiente, en la que los representantes santiagueños buscarán recuperarse luego de sus últimas presentaciones. 

Güemes recibirá en el Madre de Ciudades a Gimnasia y Esgrima de Jujuy con el arbitraje de Bruno Amiconi, quien estará acompañado por Mariano Viale y Martín Saccone como asistentes, mientras que Emanuel Ejarque será el cuarto árbitro.

El conjunto gaucho llega golpeado a este compromiso tras sufrir una dura derrota por 4-1 como visitante frente a Temperley. Con ese resultado, el equipo santiagueño quedó ubicado en el 16° puesto de la tabla con 19 puntos y buscará hacerse fuerte en casa para volver a la senda del triunfo.

Por su parte, Mitre visitará a Almirante Brown con el arbitraje de Juan Cruz Robledo. Los asistentes serán Gerardo Lencina y Mariana De Almeida, mientras que Gonzalo Creimermann cumplirá funciones como cuarto árbitro en el encuentro.

El Aurinegro también atraviesa un momento complicado, ya que viene de caer 3-0 ante Los Andes por la fecha 18 y acumula tres derrotas consecutivas en el campeonato. Actualmente se ubica en la 14ª posición con 17 unidades y necesita sumar para revertir su presente en la competencia.

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