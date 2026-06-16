Franco Colapinto fue elegido entre los mejores pilotos del GP de Barcelona por la Fórmula 1

El piloto argentino recibió un importante reconocimiento de la Fórmula 1 al integrar el top 10 de los Power Rankings.

Hoy 18:50

Franco Colapinto volvió a recibir elogios tras su actuación en el Gran Premio de Barcelona. Luego de protagonizar una sólida carrera y sumar puntos para el campeonato, el piloto argentino fue incluido entre los diez mejores del fin de semana en los tradicionales Power Rankings elaborados por la Fórmula 1, que evalúan el rendimiento individual de los corredores sin tener en cuenta el potencial de sus monoplazas.

El pilarense había cruzado la meta en la octava posición luego de remontar desde el 13° lugar de la grilla, aunque una penalización de diez segundos por una infracción bajo bandera amarilla lo hizo caer al décimo puesto en la clasificación oficial. Aun así, su desempeño convenció al panel de especialistas, que le otorgó una puntuación de 7,2 para ubicarlo en el noveno lugar del ranking del GP catalán.

En su análisis, los jueces destacaron que Colapinto superó nuevamente a su compañero de equipo en la clasificación y valoraron su capacidad para defenderse de la presión de los pilotos de Racing Bulls durante las vueltas finales. También señalaron que, pese a recibir la orden de ceder su posición a Pierre Gasly, logró completar una actuación competitiva que mereció un lugar entre los mejores del fin de semana.

El listado fue encabezado por Lewis Hamilton, con la calificación perfecta de 10 puntos, seguido por Lando Norris, George Russell, Kimi Antonelli y Pierre Gasly, todos con 8,3. En tanto, Colapinto terminó por delante de nombres como Isack Hadjar y Arvid Lindblad, consolidando su crecimiento en la categoría.

Gracias a este resultado, el argentino también figura entre los mejores de la clasificación acumulada de los Power Rankings, donde comparte la séptima posición con Lando Norris, Charles Leclerc, Carlos Sainz y Arvid Lindblad, todos con un promedio de 7,2. En el campeonato de pilotos, suma 16 puntos y ocupa el 12° puesto, manteniéndose en la pelea por seguir escalando posiciones en la temporada.