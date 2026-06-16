Los errores que pueden acabar con tus plantas de interior

Cuidar plantas de interior es una actividad cada vez más popular en Argentina, con un crecimiento del 30% en la demanda de plantas en la última década. Sin embargo, hay errores que pueden poner en riesgo su salud y longevidad.

Hoy 18:12

Cuidar de plantas de interior puede parecer una tarea sencilla, pero muchos aficionados cometen errores que ponen en riesgo la vida de sus plantas. En Argentina, la pasión por las plantas ha crecido notablemente, y con ello, la necesidad de conocer los cuidados adecuados para mantenerlas saludables.

Uno de los errores más comunes es el exceso de riego. Muchas personas piensan que más agua es mejor, pero esto puede causar que las raíces se pudran. Las plantas de interior, como los potos o las sansevierias, requieren un riego moderado y adaptado a su especie.

Otro factor crítico es la iluminación. Cada planta tiene necesidades específicas de luz. Por ejemplo, los cáctus y suculentas requieren luz directa, mientras que las plantas de sombra, como las fernas, prosperan en ambientes con luz indirecta. Ignorar este aspecto puede llevar a que las plantas se debiliten y mueran.

La humedad también juega un papel esencial en la salud de las plantas de interior. En ambientes secos, como los que se encuentran en muchas viviendas argentinas, es vital mantener un nivel adecuado de humedad, especialmente para plantas tropicales. Un humidificador puede ser una buena solución para este problema.

Además, el uso incorrecto de fertilizantes puede ser desastroso. Aplicar demasiados nutrientes o fertilizantes inapropiados puede provocar un crecimiento excesivo y debilitar la planta. Es recomendable seguir las instrucciones de uso y optar por fertilizantes específicos para cada tipo de planta.

Finalmente, la falta de limpieza en las hojas puede afectar la fotosíntesis. Las plantas acumulan polvo y suciedad que pueden bloquear la luz solar necesaria para su crecimiento. Limpiar las hojas regularmente es fundamental para mantenerlas en óptimas condiciones.

El cuidado adecuado de las plantas de interior no solo mejora su estética, sino que también contribuye a la calidad del aire en el hogar. Las plantas, como la hiedra o el espatifilo, pueden ayudar a purificar el aire y crear un ambiente más saludable.