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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 13º
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Somos Deporte

Claudio Salto e Iván Antúnes no serían tenidos en cuenta en Mitre

Tanto el delantero como el defensor tendrán que buscar nuevo club de cara al segundo semestre de l temporada.

Hoy 15:01

Mientras Mitre afronta los últimos compromisos de este primer semestre de 2026, la dirigencia y el cuerpo técnico ya trabajan en la conformación del plantel que buscará mejorar su rendimiento en la segunda mitad de la Primera Nacional. En ese contexto, el entrenador Cristian Mazzón habría definido las primeras salidas.

Los futbolistas Claudio Salto e Iván Antúnez no continuarán en el Aurinegro y rescindirán sus vínculos con la institución en las próximas horas. La decisión forma parte de la reestructuración del plantel de cara a la recta final del campeonato.

En el caso de Claudio Salto, el delantero tuvo que atravesar un desgarro en las últimas semanas que limitó su participación. Aun así, disputó nueve partidos durante la temporada y convirtió un gol, en el encuentro frente a Estudiantes, dejando su aporte ofensivo en el equipo santiagueño.

Por su parte, Iván Antúnez fue uno de los jugadores con mayor presencia en la campaña, al sumar 14 encuentros con la camiseta de Mitre. El defensor también aportó en ataque con dos goles, anotados frente a San Miguel y Güemes, aunque finalmente tampoco seguirá formando parte del plantel.

Con estas bajas, Mitre comienza a delinear el equipo que afrontará la segunda parte del torneo, en busca de revertir el presente y escalar posiciones en la tabla de la Primera Nacional.

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