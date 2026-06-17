La intendente Fuentes supervisó la obra de la nueva Plaza de las Ciencias

La obra busca generar un nuevo espacio verde destinado a la recreación, el aprendizaje y la integración de la comunidad.

Hoy 22:25

Con el objetivo de verificar el avance de los trabajos, la intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, visitaron la obra de la Plaza de las Ciencias, un proyecto que busca generar un nuevo espacio verde destinado a la recreación, el aprendizaje y la integración de la comunidad.

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Ubicada en la esquina de Belgrano y Bolivia, la nueva plaza contará con una superficie de 6.000 m² y un diseño orientado a fomentar el interés por la ciencia y el aprendizaje mediante experiencias lúdicas e interactivas.

Las autoridades estuvieron acompañadas por funcionarios del área de Obras Públicas y representantes de la empresa, quienes brindaron detalles sobre el estado actual de los trabajos y las próximas etapas previstas para la ejecución del proyecto.

"En este predio, donde anteriormente funcionaba la Dirección de Tránsito, decidimos construir un nuevo espacio público dedicado a las ciencias, aprovechando la cercanía de numerosas instituciones educativas y colegios profesionales", indicó la jefa comunal.

"En una primera etapa, se instalarán atracciones novedosas, como un reloj solar ecuatorial gigante, que simbolizará la conexión entre el tiempo y el movimiento del sol, invitando a los visitantes a reflexionar sobre conceptos temporales y astronómicos, además de otros elementos orientados a la divulgación científica", señaló.

La Ing. Fuentes remarcó la decisión política "de transformar un viejo edificio en desuso en un nuevo espacio verde donde personas de todas las edades puedan interactuar, aprender y disfrutar juntas del fascinante mundo de la ciencia y la naturaleza, enriqueciendo la vida cultural y educativa de la comunidad".

La Plaza de las Ciencias también contará con mobiliario urbano moderno e infraestructura accesible para todos los vecinos. Además, dispondrá de subibajas, rodillos, tótems de colores, mesas giratorias, parabólicos, tubos sonoros, caleidoscopios, laberintos de espejos y sombrillas.

En una segunda etapa, está previsto incorporar dos nuevas zonas temáticas, denominadas “Anfiteatro” y “Música”, además de una fuente que simbolizará los ciclos del agua, añadiendo un elemento de belleza natural y un recordatorio sobre la importancia de este recurso vital.