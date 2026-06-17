Una joven australiana desarrolla malla innovadora para radioterapia mamaria

Macinley Butson, una joven innovadora de Australia, ha diseñado SMART Armour, una malla que minimiza la radiación no deseada en pacientes con cáncer de mama durante tratamientos de radioterapia.

Hoy 05:14

La innovadora SMART Armour es una malla diseñada específicamente para minimizar la radiación no deseada en pacientes que reciben tratamiento por cáncer de mama. Desarrollada por Macinley Butson, una joven originaria de Wollongong, Australia, esta malla se ha convertido en un avance significativo en el campo de la radioterapia.

La malla, que se coloca sobre el seno contralateral, está fabricada con pequeñas piezas de cobre y tiene como objetivo proteger tejidos sanos al disminuir la exposición a la radiación durante los tratamientos. Su diseño flexible, inspirado en armaduras de escamas antiguas, permite adaptarse al cuerpo sin interferir con el tratamiento dirigido.

El enfoque de Butson surge de la observación de que las armaduras antiguas proporcionaban protección y movilidad. Con esta premisa, desarrolló una herramienta que actúa como una barrera protectora, sin reemplazar el tratamiento convencional ni alterar la dosis de radiación prescrita por los especialistas.

La radioterapia es una técnica esencial en el tratamiento del cáncer de mama, utilizada frecuentemente después de la cirugía para reducir el riesgo de recaída. Sin embargo, la dispersión de fotones puede provocar que parte de la radiación alcance áreas no tratadas, como el seno opuesto.

La malla SMART Armour busca solucionar este problema al actuar como un escudo frente a la exposición secundaria a la radiación, contribuyendo así a la protección del tejido sano. La solución de Butson ha despertado un interés notable en el ámbito de la física médica.

Según una investigación publicada en el Journal of Applied Clinical Medical Physics, la malla logró reducir hasta en un 80% la dosis de radiación recibida por el seno no tratado, lo que resalta su potencial como una herramienta eficaz en la radioterapia mamaria.

El concepto detrás de SMART Armour no solo se centra en la eficacia técnica, sino también en el enfoque humano hacia el tratamiento oncológico, proporcionando una sensación de seguridad y protección a las pacientes durante un proceso delicado y desafiante.