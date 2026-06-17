Crítica de "Caso 137"

Dóminik Moll vuelve al suspense para contar la historia de Stéphanie, una agente de la policía de asuntos internos francesa, que investiga el caso de un joven gravemente herido durante una protesta de chalecos amarillos en París.

Hoy 07:16

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

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Dóminik Moll vuelve al policíaco aséptico que ya dominó en 'La noche del 12' (2022) con un film que, desde el otro lado, observa la violencia institucional sin recurrir al subrayado obvio ni al discurso inflamado. En 'Caso 137' sigue a Stéphanie, agente de la IGPN –la policía de asuntos internos francesa– encargada de investigar qué ocurrió cuando un joven resultó gravemente herido por un disparo policial durante una protesta de los chalecos amarillos. A medida que la investigación avanza, esta deja de ser un expediente más y revela los mecanismos de encubrimiento, conveniencia política y falsa moral que sostienen la inmunidad policial.

Moll filma el proceso con la sequedad del polar francés, aunque atravesada por una decidida mirada contemporánea que rehúye de efectismos sin ceder a la equidistancia. Léa Drucker sostiene el metraje con una interpretación tan contenida como humana, logrando que el relato conserve su rigor emocional y político. Cruda y eficaz, la película interpela al espectador que, ante la normalización de la violencia y la fragilidad de la justicia, decidirá por qué enfadarse.

Para disfrutar del policíaco como herramienta política y social.