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SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUN 2026 | 9º
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Mundo

Trump advirtió que volverá a bombardear Irán si "no se comporta" tras la firma del acuerdo de paz

El presidente de Estados Unidos lanzó una dura advertencia contra Teherán durante la cumbre del G7 en Francia.

Hoy 08:21

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que Estados Unidos volverá a "lanzar bombas" sobre Irán si el país persa "no se comporta“, a solo dos días de la ceremonia de firma en Suiza del acuerdo destinado a poner fin a la guerra en Oriente Medio. Trump hizo estas declaraciones en Evian, Francia, durante la cumbre del G7, donde los líderes mundiales calificaron el pacto entre Washington y Teherán como una "oportunidad histórica" para evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

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Durante un encuentro con el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, Trump afirmó ante la prensa que el acuerdo es solo un "protocolo" y subrayó que "si no se comportan, volveremos de inmediato a lanzar bombas justo en toda la cabeza“. Las declaraciones del mandatario estadounidense muestran la tensión persistente pese al avance diplomático anunciado para la región.

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