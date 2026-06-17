Cristina Kirchner podría perder la prisión domiciliaria si continúan las protestas frente a su casa

El juez Rodrigo Giménez Uriburu intimó a la ex presidenta a cumplir estrictamente con las reglas de su detención y advirtió que podría revocar el beneficio si se repiten alteraciones del orden público.

Hoy 08:59

La Justicia advirtió que podría revocar la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner si continúan las manifestaciones y situaciones que alteren el orden público frente a su vivienda, ubicada en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

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La medida fue dispuesta por el juez de ejecución penal Rodrigo Giménez Uriburu, quien intimó formalmente a la ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista a cumplir de manera estricta con las reglas fijadas para su detención domiciliaria.

La advertencia judicial surgió luego de los incidentes registrados el pasado domingo en las inmediaciones del edificio donde reside la ex mandataria, donde se realizó un banderazo que incluyó cortes de calles, concentración de personas y la instalación de elementos en la vía pública.

Según la resolución, el magistrado consideró que Cristina Kirchner habría tenido participación activa en la convocatoria al colocar una bandera de grandes dimensiones que cruzaba la calle y estaba sostenida por cables entre su balcón y un edificio ubicado enfrente.

La Justicia también hizo referencia a la afectación de la convivencia con los vecinos del barrio, debido a las reiteradas manifestaciones y a la presencia de estructuras que interrumpen la circulación y modifican la vida cotidiana en la zona.

Además, se indicó que este tipo de intervenciones en la vía pública requieren autorización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que los hechos podrían ser analizados dentro del marco contravencional.

En ese contexto, Giménez Uriburu invocó el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena, que faculta al juez a dejar sin efecto la modalidad de prisión domiciliaria ante incumplimientos injustificados.

De esta manera, Cristina Kirchner fue notificada de que deberá respetar estrictamente las condiciones de su detención. En caso de que se repitan conductas que alteren el orden público, la Justicia podría disponer el cese del arresto domiciliario y ordenar su traslado a una unidad penitenciaria común.