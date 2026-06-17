Por qué se conmemora hoy el Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes

Cada 17 de junio se recuerda la muerte del prócer salteño, cuyo liderazgo en la Guerra Gaucha fue clave para frenar el avance realista y sostener la lucha por la independencia argentina.

Hoy 09:31

Cada 17 de junio se conmemora en Argentina el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, una de las figuras más destacadas de las guerras por la independencia y pieza fundamental en la defensa del territorio nacional frente al avance de las tropas españolas.

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Nacido en Salta el 8 de febrero de 1785, Güemes inició su carrera militar desde muy joven y participó en importantes acciones durante las invasiones inglesas y los primeros años de la Revolución de Mayo. Sin embargo, su aporte más trascendental llegó durante la lucha por la independencia.

Al frente de las milicias gauchas salteñas, conocidas como "Los Infernales", organizó la denominada Guerra Gaucha, una estrategia basada en tácticas de guerrilla que permitió contener los sucesivos intentos del ejército realista por recuperar el control del norte argentino.

Gracias a su liderazgo, las fuerzas patriotas lograron frenar seis invasiones españolas, impidiendo que los realistas avanzaran hacia el centro del país. Esta resistencia fue determinante para que el General José de San Martín pudiera llevar adelante su plan continental de liberación de Chile y Perú.

La capacidad militar y política de Güemes le valió el reconocimiento de otros próceres de la independencia como Manuel Belgrano, José de San Martín y Juan Martín de Pueyrredón, quienes confiaron en él para la defensa de las provincias del norte.

En 1815 fue elegido gobernador de Salta y desde ese cargo continuó organizando la resistencia patriota. Sin embargo, en medio de conflictos políticos y dificultades económicas, sufrió una emboscada el 7 de junio de 1821, cuando tropas realistas ingresaron a la provincia.

Gravemente herido, continuó dirigiendo las operaciones militares durante varios días hasta que finalmente falleció el 17 de junio de 1821, convirtiéndose en el único general argentino muerto en combate durante la Guerra de la Independencia.

En reconocimiento a su legado, el Estado argentino estableció esta fecha como feriado nacional para homenajear a uno de los principales artífices de la libertad argentina y latinoamericana.

Actualmente, los restos de Güemes descansan en el Panteón de las Glorias del Norte, ubicado en la Catedral Basílica de Salta, mientras que su figura continúa siendo recordada como un símbolo de patriotismo, valentía y defensa de la soberanía nacional.

Cabe recordar que este año el feriado fue trasladado al lunes 15 de junio, con el objetivo de conformar un fin de semana largo, aunque la conmemoración histórica corresponde al 17 de junio, fecha de su fallecimiento.