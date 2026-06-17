Buscan cuidadores de casas en las Islas Baleares para una experiencia local

Cuidar casas en las Islas Baleares se ha convertido en una opción popular para quienes desean disfrutar de una estancia prolongada en destinos como Ibiza y Mallorca de manera local y asequible.

Hoy 10:25

Cuidar casas en las Islas Baleares se ha transformado en una alternativa atractiva para quienes desean pasar temporadas en lugares como Ibiza, Mallorca, Menorca o Formentera de manera más local y accesible.

Esta modalidad, conocida como house sitting, opera a través de plataformas en línea donde los propietarios publican oportunidades para que cuidadores se encarguen de sus viviendas mientras están ausentes. En muchos casos, esta responsabilidad también incluye el cuidado de mascotas.

No se trata de un empleo convencional ni de un programa oficial del gobierno español. Este sistema se basa en un intercambio privado entre propietarios y cuidadores, donde el alojamiento es ofrecido a cambio de responsabilidad, cuidado del hogar y atención a los animales.

El proceso para cuidar casas en Baleares generalmente comienza con la creación de un perfil en una plataforma especializada. Los interesados pueden mostrar su experiencia, disponibilidad y referencias, así como su afinidad con las mascotas.

Posteriormente, pueden postularse a oportunidades publicadas por propietarios que necesitan ausentarse durante días, semanas o incluso temporadas más largas. Las estancias varían en función de la isla, las fechas y las necesidades específicas de cada hogar.

Una de las plataformas más reconocidas en este ámbito, TrustedHousesitters, permite a los cuidadores aplicar a estancias y conectar con dueños de mascotas mediante una membresía anual, manteniendo listados activos de house sitting en las Islas Baleares.

Las Islas Baleares son un destino muy solicitado en el Mediterráneo, atrayendo a viajeros, parejas y personas con flexibilidad para trasladarse por temporadas. La publicación de Trabajar por el Mundo destaca casas con mascotas en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, explicando que cada isla ofrece una experiencia única para quienes desean experimentar este estilo de estancia.