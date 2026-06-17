El Pinnacle Hub reunió a docentes y alumnos en la UCSE

Una importante cantidad de asistentes disfrutó la actividad que se realizó en el Salón Auditorio de la Casa de Altos Estudios.

Hoy 08:57

Autoridades, docentes, alumnos y público en general participaron el martes del “Pinnacle Hub”, un espacio de muestra, mentoría y capacitación audiovisual orientado a creadores de contenido.

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La actividad estuvo organizada por la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Católica de Santiago del Estero y se concretó en horas del mediodía del martes último en el Salón Auditorio.

Personal de la empresa Pinnacle habló ante un auditorio interesado en la temática. Las actividades principales incluyeron capacitación audiovisual especializada para la comunidad universitaria y público interesado, muestra de herramientas y técnicas de creación de contenido en el marco del programa Pinnacle Hub CREATORS.