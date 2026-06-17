Añatuya disfruta de un día despejado: pronóstico de temperaturas agradables para este miércoles 17 de junio de 2026

Hoy, Añatuya presenta un clima despejado con temperaturas que rondan los 11.6 °C. El pronóstico para los próximos días muestra variaciones en la condición del tiempo.

Hoy 08:21

En la jornada de hoy, los añatuyenses pueden disfrutar de un clima despejado y soleado, con temperaturas actuales de 11.6 °C. La sensación térmica, sin embargo, es de 8.7 °C debido a la humedad del 81% que se registra en la región.

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El viento sopla a 9.4 km/h desde el este-noreste, lo que contribuye a la frescura del ambiente. Es un día ideal para actividades al aire libre, así como para disfrutar de los paisajes que ofrece la ciudad.

Para mañana, los añatuyenses deben prepararse para una jornada diferente, ya que se esperan lluvias irregulares en las cercanías. Las temperaturas oscilarán entre los 12.8 °C de mínima y 16.6 °C de máxima, lo que podría afectar los planes al aire libre.

Sin embargo, el viernes el clima volverá a mejorar, trayendo un día soleado nuevamente. Se anticipa que las temperaturas oscilarán entre 9.9 °C y 20.5 °C, lo que permitirá disfrutar de un clima más cálido y agradable.

En resumen, hoy la temperatura mínima será de 11.4 °C y la máxima alcanzará los 20.7 °C. Para mañana, la mínima se prevé en 12.8 °C con una máxima de 16.6 °C, mientras que el viernes las temperaturas oscilarán entre 9.9 °C y 20.5 °C, con condiciones mayormente soleadas.