El Papa visitará Perú en noviembre y crece la expectativa por su llegada a la Argentina

Tras una audiencia en el Vaticano, el presidente peruano José María Balcázar confirmó que León XIV llegará al Perú la primera quincena de noviembre. El viaje a varias localidades peruanas se extenderá entre 8 y 10 días. La gira incluye Argentina y Uruguay.

Hoy 10:41

La visita del papa León XIV al Perú ya tiene una fecha estimada. El sumo pontífice llegará al país durante la primera quincena de noviembre, según confirmó este jueves el presidente José María Balcázar tras sostener una audiencia privada con él en el Vaticano. Eso acerca un poco más una fecha probable para su llegada a la Argentina y Uruguay.

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La estadía del pontífice en el Perú se prolongaría entre ocho y diez días y comprendería visitas a diversas regiones del país. Según adelantó el mandatario, actualmente se afinan los detalles del recorrido que formará parte de su agenda oficial.

Lima será el punto de ingreso del pontífice al país. Posteriormente, tiene previsto trasladarse a Chiclayo, ciudad con la que mantiene un estrecho vínculo pastoral y donde desarrolló gran parte de su labor religiosa.