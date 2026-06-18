Reviví el reencuentro entre Zorrito Martínez, Oshko Herrera y Franco Rojas en Panorama Play

Los creadores de "Chango Show" se reencontraron en una transmisión de "Qué, ¿no me has visto?", donde compartieron anécdotas, bromas y recuerdos.

Hoy 20:42

Una nueva emisión de "Qué, ¿no me has visto?", por Panorama Play, tuvo un momento especial para los seguidores del humor santiagueño con el reencuentro de Zorrito Martínez y Oshko Herrera, dos de los creadores de Chango Show, el recordado canal de YouTube que marcó una época con sus sketches y videos humorísticos.

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El encuentro se produjo durante uno de los móviles realizados por Zorrito, quien sorprendió a la audiencia al reencontrarse con su antiguo compañero de aventuras digitales. Lejos de un clima solemne, la charla estuvo marcada por las risas, las cargadas y los recuerdos.

A medida que avanzaba la conversación, ambos fueron repasando anécdotas de las producciones, las ocurrencias detrás de cámara y algunos de los videos que lograron mayor repercusión entre los santiagueños.

La sorpresa continuó con la aparición de Franco Rojas, productor de Chango Show, quien se sumó al reencuentro y aportó nuevas historias sobre el detrás de escena del proyecto que durante años fue uno de los canales de humor más populares de la provincia.

Posteriormente, los tres regresaron a los estudios de Canal 7, donde participaron del programa junto al resto de los panelistas de Panorama Play. Allí continuaron repasando anécdotas, interactuaron con el público que seguía la transmisión en vivo y protagonizaron distintos juegos y desafíos.